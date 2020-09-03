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03 вересня 2020, 18:52 2

Лерос буде звертатися до ЄСПЛ через політичні переслідування

03 вересня 2020, 18:52 2
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Після звинувачення в хабарництві він написав заяву в поліцію
Після звинувачення в хабарництві він написав заяву в поліцію
Фото з відкритих джерел
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Народний депутат Гео Лерос вважає, що президент Зеленський оббрехав його, коли згадав про "хабарників і зрадників", і обіцяє позиватися до суду.

Про це він повідомив у інтерв'ю виданню "Главком", передає RegioNews.

На думку нардепа, Зеленський повністю проінформований та відповідає за те, що відбувається в країні.

Я до останнього сподівався, що президент знаходиться в інформаційному вакуумі, в якому його тримає Єрмак. Але президент ухвалює рішення і повністю відповідає за те, що відбувається в країні – за переслідування активістів, напади на інші політичні організації", – сказав нардеп.

Він зазначив, що після слів президента написав заяву до Нацполіції з проханням відкрити кримінальну справу за фактом звинувачення в хабарництві.

Після таких виступів ті кримінальні справи, які відкриваються проти мене, виглядають як політичне переслідування. Я буду звертатися до Європейського суду з прав людини, наводити ці факти, і президент відповідатиме за те, що говорить", – підсумував Лерос.

Нагадаємо, 1 вересня Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу". Перед тим він у парламенті звинуватив президента у зловживанні владою.

Того ж дня стало відомо, що проти нардепа Гео Лероса відкрили кримінальну справу. "Шукають будь-які точки тиску": Гео Лерос прокоментував відкриття кримінальної справи.

Вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.

Також у "Слузі народу" назвали причину виключення Лероса з фракції за критику президента Зеленського.

Гео Лерос Слуга народа Андрій Єрмак ЄСПЛ нардеп
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