Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу"

Рішення ухвалили за результатами збору підписів нардепів

Рішення ухвалили за результатами збору підписів нардепів

Фото з відкритих джерел

Народні депутати з фракції «Слуга народу» виключили зі свого складу Гео Лероса

Про своє рішення "Слуга народу" повідомила у Telegram, пише RegioNews.

Повідомляємо, що за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів ухвалено рішення про виключення Лероса Гео Багратовича з числа членів фракції політичної партії "Слуга Народу" у Верховній Раді України”, - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 1 вересня Гео Лерос звинуватив президента у зловживанні владою. Того ж дня "Слуги" взялися за вигнання Гео Лероса з фракції.

Сьогодні ж стало відомо, що проти нардепа Гео Лероса відкрили кримінальну справу

Вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.