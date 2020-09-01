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01 вересня 2020, 19:15 4

Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу"

01 вересня 2020, 19:15 4
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Рішення ухвалили за результатами збору підписів нардепів
Рішення ухвалили за результатами збору підписів нардепів
Фото з відкритих джерел
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Народні депутати з фракції «Слуга народу» виключили зі свого складу Гео Лероса

Про своє рішення "Слуга народу" повідомила у Telegram, пише RegioNews.

Повідомляємо, що за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів ухвалено рішення про виключення Лероса Гео Багратовича з числа членів фракції політичної партії "Слуга Народу" у Верховній Раді України”, - йдеться у повідомленні.


Нагадаємо, 1 вересня Гео Лерос звинуватив президента у зловживанні владою. Того ж дня "Слуги" взялися за вигнання Гео Лероса з фракції.

Сьогодні ж стало відомо, що проти нардепа Гео Лероса відкрили кримінальну справу

Вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.

Слуга народа Верховна Рада нардеп Гео Лерос фракція
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