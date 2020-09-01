Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу"
Рішення ухвалили за результатами збору підписів нардепів
Рішення ухвалили за результатами збору підписів нардепів
Народні депутати з фракції «Слуга народу» виключили зі свого складу Гео Лероса
Про своє рішення "Слуга народу" повідомила у Telegram, пише RegioNews.
Повідомляємо, що за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів ухвалено рішення про виключення Лероса Гео Багратовича з числа членів фракції політичної партії "Слуга Народу" у Верховній Раді України”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 вересня Гео Лерос звинуватив президента у зловживанні владою. Того ж дня "Слуги" взялися за вигнання Гео Лероса з фракції.
Сьогодні ж стало відомо, що проти нардепа Гео Лероса відкрили кримінальну справу
Вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.
Разумков вважає, що провести вибори в ОРДЛО неможливоВсі новини »
01 вересня 2020, 18:12У Полтаві презентували команду "Слуг народу", яка піде на місцеві вибори
01 вересня 2020, 17:39Проти нардепа Гео Лероса відкрили кримінальну справу
01 вересня 2020, 17:13
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Миколаївщині
Допоможемо впізнати тигра: як на Полтавщині формують електоральні вподобання