У "Слузі народу" назвали причину виключення Лероса з фракції

Його виключили за критику президента Зеленського

Його виключили за критику президента Зеленського

Фото: Facebook

Про це він повідомив під час спілкування із журналістами, передає RegioNews.

Ні, це неправда. У нього був конфлікт з очільником Офісу президента, ми до цього як фракція ставилися абсолютно нейтрально", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що Лерос упродовж шести місяців робив заяви, однак "фракція у це не втручалася”.

Але коли ти знаходишся в партії президента і починаєш вже чіпати президента, і кажеш, що мені президент не подобається, я критикую його програму, його дії... Це нормальний процес, коли людина скаже, мені не подобається тут знаходитися - у партії президента - я піду до іншої партії", - зазначив Арахамія.

За його словами, Лерос був списочником, і "якби він самостійно написав заяву, то втратив би мандат”.

Тому ми йому фактично допомогли не втратити мандат. Він не самостійно ці тексти пише, я знаю, хто йому пише, але не буду казати. Я до нього підійшов і сказав, що у мене є інформація, що сьогодні ти перейдеш червону лінію і будеш вже казати на президента. Ти ж розумієш наслідки? Він мені сказав, що так", - додав глава фракції.

Нагадаємо, 1 вересня Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу". Перед тим він у парламенті звинуватив президента у зловживанні владою.

Того ж дня стало відомо, що проти нардепа Гео Лероса відкрили кримінальну справу. "Шукають будь-які точки тиску": Гео Лерос прокоментував відкриття кримінальної справи.

Вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.