09:49  02 вересня
В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 2 495 хворих
10:30  02 вересня
Власники "євроблях" вийшли на протест під Радою
08:19  02 вересня
Ситуація на Донбасі: в ООС зафіксували 3 порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2020, 11:42 13

У "Слузі народу" назвали причину виключення Лероса з фракції

02 вересня 2020, 11:42 13
Читайте также на русском языке
Його виключили за критику президента Зеленського
Його виключили за критику президента Зеленського
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджує, що президент Зеленський не дзвонив з вимогою виключення Гео Лероса із фракції.

Про це він повідомив під час спілкування із журналістами, передає RegioNews.

Ні, це неправда. У нього був конфлікт з очільником Офісу президента, ми до цього як фракція ставилися абсолютно нейтрально", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що Лерос упродовж шести місяців робив заяви, однак "фракція у це не втручалася”.

Але коли ти знаходишся в партії президента і починаєш вже чіпати президента, і кажеш, що мені президент не подобається, я критикую його програму, його дії... Це нормальний процес, коли людина скаже, мені не подобається тут знаходитися - у партії президента - я піду до іншої партії", - зазначив Арахамія.

За його словами, Лерос був списочником, і "якби він самостійно написав заяву, то втратив би мандат”.

Тому ми йому фактично допомогли не втратити мандат. Він не самостійно ці тексти пише, я знаю, хто йому пише, але не буду казати. Я до нього підійшов і сказав, що у мене є інформація, що сьогодні ти перейдеш червону лінію і будеш вже казати на президента. Ти ж розумієш наслідки? Він мені сказав, що так", - додав глава фракції.

Нагадаємо, 1 вересня Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу". Перед тим він у парламенті звинуватив президента у зловживанні владою.

Того ж дня стало відомо, що проти нардепа Гео Лероса відкрили кримінальну справу. "Шукають будь-які точки тиску": Гео Лерос прокоментував відкриття кримінальної справи.

Вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.

Володимир Зеленський Давид Арахамія заява Слуга народа Гео Лерос фракція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Шукають будь-які точки тиску": Гео Лерос прокоментував відкриття кримінальної справи
02 вересня 2020, 11:22
День міста: Зеленський мовою окупанта привітав з гумористом Філімоновим Одесу
02 вересня 2020, 11:13
Гео Лерос відреагував на виключення з фракції "Слуга народу"
01 вересня 2020, 22:11
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Коронавірусний" Надал і порожнеча. Яка головна інтрига виборів у Тернополі
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Миколаївщині
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »