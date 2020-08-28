Народному депутату Гео Леросу спалили автомобіль

Він активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака

Він активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака

Фото: Facebook

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Лерос зазначив, що за словами свідків, хлопок було чути в квартирі 14 поверху.

Він стверджує, що це був навмисний підпал.

Сумнівів вже немає, це був підпал. Хто б це не зробив, я вас знайду, ви рано радієте", - написав нардеп.

Нардеп також опублікував відео та фото палаючого автомобіля. На місці події працюють пожежні.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував документ із рекомендаціями для журналістів, як писати про голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Раніше Гео Лерос неодноразово писав про корупційні зв'язки чинного глави Офісу президента. А стосовно брата голови ВП почнуть розслідування.

Також він розповідав про те, хто стоїть за мільярдними оборудками в столиці і при чому тут Єрмак.