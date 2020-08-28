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28 серпня 2020, 23:43 3

Народному депутату Гео Леросу спалили автомобіль

28 серпня 2020, 23:43 3
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Він активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака
Він активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака
Фото: Facebook
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Ввечері 28 серпня народному депутату від фракції “Слуга народу” Гео Леросу спалили автомобіль.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Лерос зазначив, що за словами свідків, хлопок було чути в квартирі 14 поверху.

Він стверджує, що це був навмисний підпал.

Сумнівів вже немає, це був підпал. Хто б це не зробив, я вас знайду, ви рано радієте", - написав нардеп.

Нардеп також опублікував відео та фото палаючого автомобіля. На місці події працюють пожежні.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував документ із рекомендаціями для журналістів, як писати про голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Раніше Гео Лерос неодноразово писав про корупційні зв'язки чинного глави Офісу президента. А стосовно брата голови ВП почнуть розслідування.

Також він розповідав про те, хто стоїть за мільярдними оборудками в столиці і при чому тут Єрмак.

підпал Офіс президента заява авто нардеп Гео Лерос
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