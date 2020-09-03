Мері Поппінс або Шапокляк: в мережі висміяли політ Верещук з зеленою парасолькою над Києвом

Місцем для зйомок було обрано скляний міст Кличка

Місцем для зйомок було обрано скляний міст Кличка

Фото: скріншот відео

Кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу" Ірину Верещук висміяли в мережі через, ймовірно, зйомки рекламного ролика для виборчої кампанії.

Відео "польоту" над Києвом з'явилося на Facebook-сторінці "Рукавиці Кличка", передає RegioNews.

Пані-мері ніяк не може повернутися", - йдеться у підписі до ролика.

У 6-секундному ролику видно, що Верещук підвісили на канаті над пішохідно-велосипедним мостом, який з'єднує парк "Володимирська гірка" з аркою Дружби народів у столиці.

Будучи підвішеною в повітрі кандидат у мери в жовтому плащі намагається втримати в руках зелену парасольку, як Мері Поппінс - персонаж казкових повістей дитячої письменниці Памели Треверс, няня-чарівниця.

Це викликало бурхливу реакцію у користувачів мережі. Деякі припустили, що "скоро всі зелені будуть так висіти", а деякі спочатку не повірили, що це депутат і вирішили, що це зйомки нового ролика Вєрки Сердючки.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Ірина Верещук не змогла відповісти на питання про те, як дістатися до Пріорки – одного з історичних районів столиці.