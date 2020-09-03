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03 сентября 2020, 18:52 3

Лерос будет обращаться в ЕСПЧ из-за политических преследований

03 сентября 2020, 18:52 3
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После обвинения во взяточничестве он написал заявление в полицию
После обвинения во взяточничестве он написал заявление в полицию
Фото из открытых источников
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Народный депутат Гео Лерос считает, что президент Зеленский оболгал его, когда вспомнил о "взяточниках и предателях", и обещает обращаться в суд.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Главком", передает RegioNews.

По мнению нардепа, Зеленский полностью проинформирован и отвечает за то, что происходит в стране.

Я до последнего надеялся, что президент находится в информационном вакууме, в котором его держит Ермак. Но президент принимает решения и полностью отвечает за то, что происходит в стране - за преследование активистов, нападения на другие политические организации", - сказал нардеп.

Он отметил, что после слов президента написал заявление в Нацполицию с просьбой возбудить уголовное дело по факту обвинения во взяточничестве.

После таких выступлений те уголовные дела, которые открываются против меня, выглядят как политическое преследование. Я буду обращаться в Европейский суд по правам человека, приводить эти факты, и президент будет отвечать за то, что говорит", - подытожил Лерос.

Напомним, 1 сентября Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа". Перед этим он в парламенте обвинил президента в злоупотреблении властью.

В тот же день стало известно, что против нардепа Гео Лероса открыли уголовное дело. "Ищут любые точки давления": Гео Лерос прокомментировал открытие уголовного дела.

Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.

Андрей Ермак Слуга народа ЕСПЧ нардеп Гео Лерос
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