Проти нардепа Гео Лероса відкрили кримінальну справу

Він звинуватив Зеленського у зловживанні владою

Він звинуватив Зеленського у зловживанні владою

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Проти народного депутата Гео Лероса, який сьогодні в парламенті розкритикував президента Зеленського, відкрили кримінальну справу за несплату податків.

Про це повідомляє видання Strana.ua, передає RegioNews.

За інформацією видання, Офіс Генпрокурора вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву про скоєння нардепом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме ухилення від сплати податків.

Номер кримінального провадження 42020000000001591 від 25.08.2020 року. Зробити це генпрокурора, який повинен особисто починати розслідування стосовно народних депутатів, зобов'язала постанова слідчого судді Печерського районного суду м.Києва у справі 757/26332/20к”, - йдеться в повідомленні.

Згідно із матеріалами цієї справи, після обрання нардепом Лерос подав декларацію, в якій вказав, що його доходи склали понад 603 тис. грн. З них 159 тисяч склала депутатська зарплата, і ще 320 тисяч гривень - дохід від заняття підприємницькою діяльністю.

Як підприємець, він зареєструвався через кілька тижнів після обрання до парламенту, а через 9 днів призупинив підприємницьку діяльність. 320 тисяч гривень, зароблені за тиждень, складають майже всі його офіційні доходи.

Також в матеріалах справи йдеться про те, що згідно з інформацією податкової, він отримував дохід лише в 2008-2009 роках, однак згідно з даними декларації, його статки в готівці і криптовалюті оцінюють в приблизно в 41 млн. грн.

Нагадаємо, 1 вересня Гео Лерос звинуватив президента у зловживанні владою. Того ж дня "Слуги" взялися за вигнання Гео Лероса з фракції.

Вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.