Арахамія заплутався у поясненні про заниження вартості свого будинку в декларації

Як передає RegioNews, про це він заявив виданню "Страна".

За словами політика, при заповненні декларації він керувався якимись вимогами Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Ринкова вартість, за моїми оцінками, десь 400 тисяч доларів. Чому ми задекларували саме таку вартість? Тому що є три сторінки роз'яснень від НАЗК, яке фактично вказує мені, яку вартість вказувати. Така вартість була в документах, оскільки я не купував маєток, а будував. Тільки земельну ділянку я купив за 2,4 мільйона гривень. Офіційно, за договором, оплатив усі податки, але в НАЗК я повинен відзвітувати, що це 180 тисяч гривень. Ми будемо виправляти це в законопроєкті про НАЗК", — запевнив Арахамія.