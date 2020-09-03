Арахамія заплутався у поясненні про заниження вартості свого будинку в декларації
Керівник фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія дивним чином пояснив, чому вказав у декларації сильно занижену вартість свого будинку в котеджному містечку Green Hills.
Як передає RegioNews, про це він заявив виданню "Страна".
За словами політика, при заповненні декларації він керувався якимись вимогами Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
"Ринкова вартість, за моїми оцінками, десь 400 тисяч доларів. Чому ми задекларували саме таку вартість? Тому що є три сторінки роз'яснень від НАЗК, яке фактично вказує мені, яку вартість вказувати. Така вартість була в документах, оскільки я не купував маєток, а будував. Тільки земельну ділянку я купив за 2,4 мільйона гривень. Офіційно, за договором, оплатив усі податки, але в НАЗК я повинен відзвітувати, що це 180 тисяч гривень. Ми будемо виправляти це в законопроєкті про НАЗК", — запевнив Арахамія.
Раніше повідомлялося, що кожен другий нардеп від "Слуги народу" є мільйонером.