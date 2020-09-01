"Країна рухається у прірву": Гео Лерос звинуватив президента у зловживанні владою

Нардеп підкреслив, що Зеленський "не став воювати зі старою системою, а просто з нею злився"

Нардеп підкреслив, що Зеленський "не став воювати зі старою системою, а просто з нею злився"

Фото: censor.net

Народний депутат України від "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що він "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Як передає RegioNews, про це Лерос заявив під час виступу з трибуни у Раді.

Пане президенте, ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злилися. Саме ви своїми мікробами та бактеріями брехні заразили цілу країну, згаявши шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха. Ви здали країну в оренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок та стали "порожнім місцем в історії", - заявив Лерос.

Як зазначив нардеп, Зеленський тепер очолює "клани Януковича" у парламенті і "скоро українці остаточно визначаться, що не хочуть зустрічати з вами наступну весну".

"Боротьба з кумовством закінчилась ледве не в перший день з призначенням кварталівця Баканова головою СБУ, який за протекцією Зеленського взяв під контроль тіньову економіку, очолив незаконний обіг спирту, наркотиків, контрабанду, торгівлю з ОРДЛО, рекет та рейдерство бізнесу, - продовжив Лерос. - Замість енергонезалежності, уряд відключає енергоблоки АЕС, щоб головний олігарх країни не втратив статусу одного з найбагатших мільярдерів Європи, при цьому нанесені ним збитки у розмірі 39 млрд грн від "Роттердам+", стали мінусом в кишені кожного українця", - підкреслив Лерос.

Нардеп зазначив, що Зеленський "не став воювати зі старою системою, а просто злився з нею".

Крім цього, він назвав керівника Офісу президента Андрія Єрмака "головним корупціонером в країні", а також агентом російської розвідки. Лерос переконаний, що Єрмак погоджує із Зеленським свої дії.

"Обіцянки жодних корочок та телефонного права, виявилося, що не стосуються керівництва Офісу президента, який користується номерами прикриття для своїх приватних авто. Саме Єрмак роздає телефоном вказівки, на кого відкривати справи, на кого закривати, кого призначати на посади та кого звільняти. Судова гілка влади стала прислужником президента навіть у рейдерському захопленні НАБУ... Це звучить як знущання сьогодні, коли Офіс президента очолює пан Єрмак – агент ГРУ Російської Федерації, який через Кравчука та Фокіна тестує заплановану (державну) зраду", - сказав нардеп.

Нагадаємо, 1 вересня стартує четверта сесія Верховної Ради дев'ятого скликання - вона триватиме до 22 січня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що "Слуга народу" блокує створення комісії можливої держзради Єрмака.