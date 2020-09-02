"Шукають будь-які точки тиску": Гео Лерос прокоментував відкриття кримінальної справи
Народний депутат Гео Лерос прокоментував журналістам відкриття кримінальної справи проти нього за несплату податків.
Як передає RegioNews, про це повідомляє Strana.ua.
Адвокати розберуться правда чи не правда. Нічого дивного в тому, що вони відкривають справу, шукають будь-які точки тиску", - розповів Лерос.
На питання, на які доходи він накопичив таке майно якщо офіційний заробіток у нього трохи більше 600 тисяч за все його життя, Лерос відповів так:
"Розумію, що ви хочете почути відповідь на своє питання. У мене все, що було я задекларував, адвокати підготують відповідь і я надам".
Раніше повідомлялося, що проти нардепа Гео Лерос відкрили кримінальну справу.
Нагадаємо, 1 вересня Гео Лерос виключили з фракції "Слуга народу".
Перед Гео Лерос в парламенті звинуватив президента у зловживанні владою. У той же день "Слуги" взялися за вигнання Гео Лерос з фракції.