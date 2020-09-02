"Шукають будь-які точки тиску": Гео Лерос прокоментував відкриття кримінальної справи

Він не бачить в цьому "нічого дивного"

Він не бачить в цьому "нічого дивного"

Фото: ВВС

Народний депутат Гео Лерос прокоментував журналістам відкриття кримінальної справи проти нього за несплату податків.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Strana.ua.

Адвокати розберуться правда чи не правда. Нічого дивного в тому, що вони відкривають справу, шукають будь-які точки тиску", - розповів Лерос.

На питання, на які доходи він накопичив таке майно якщо офіційний заробіток у нього трохи більше 600 тисяч за все його життя, Лерос відповів так:

"Розумію, що ви хочете почути відповідь на своє питання. У мене все, що було я задекларував, адвокати підготують відповідь і я надам".

Раніше повідомлялося, що проти нардепа Гео Лерос відкрили кримінальну справу.

Нагадаємо, 1 вересня Гео Лерос виключили з фракції "Слуга народу".

Перед Гео Лерос в парламенті звинуватив президента у зловживанні владою. У той же день "Слуги" взялися за вигнання Гео Лерос з фракції.