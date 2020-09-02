Зеленський прокоментував виключення Лероса із фракції

Він каже, що в нього немає ніякої реакції на хабарників

Він каже, що в нього немає ніякої реакції на хабарників

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заперечив, що нардепа Гео Лероса виключили із фракції “Слуга народу” за його наказом.

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