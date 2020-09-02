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02 вересня 2020, 13:57 19

Зеленський прокоментував виключення Лероса із фракції

02 вересня 2020, 13:57 19
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Він каже, що в нього немає ніякої реакції на хабарників
Він каже, що в нього немає ніякої реакції на хабарників
Фото: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський заперечив, що нардепа Гео Лероса виключили із фракції “Слуга народу” за його наказом.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Харкові, передає RegioNews.

Зокрема, в президента запитали, як він реагує на відповідну заяву Лероса.

У мене немає ніяких наказів, у мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Я достатньо відповів?", - сказав він.

Зеленський також додав, що йому все одно, з якої вони партії.

Нагадаємо, 1 вересня Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу". Перед тим він у парламенті звинуватив президента у зловживанні владою.

Того ж дня стало відомо, що проти нардепа Гео Лероса відкрили кримінальну справу. "Шукають будь-які точки тиску": Гео Лерос прокоментував відкриття кримінальної справи.

Вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.

Також у "Слузі народу" назвали причину виключення Лероса з фракції за критику президента Зеленського.

Володимир Зеленський заява Харьків президент корупція Гео Лерос
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