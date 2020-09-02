Під Харковом до приїзду Зеленського мили дороги і укладали асфальт вночі

У населеному пункті навіть встигли пофарбувати пеньки

У населеному пункті навіть встигли пофарбувати пеньки

Фото: з відкритих джерел

У Пісочині Харківської області, перед приїздом президента України Володимира Зеленського, мили асфальт за допомогою пожежної машини ДСНС, вночі активно укладали асфальт та фарбували пеньки.

Про це повідомляє Telegram-канал ВЕХА, передає RegioNews.

Перед приїздом Зеленського в Пісочині миють навіть асфальт", - йдеться в написі під фото.

"До приїзду Зеленського в Пісочині вночі клали асфальт. Ніколи такого не було й ось...". - йдеться в написі під ще одним знімком.

Крім того, що в населеному пункті активно мили дороги, а вночі укладали асфальт, то й ще в селищі пофарбували пеньки.

Раніше повідомлялось, що у селі Давидківці, що за 7 кілометрів від Хмельницького, готуватися до приїзду Володимира Зеленського почали за кілька днів. Центральну вулицю села ремонтували навіть під проливним дощем.