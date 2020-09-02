Зеленский прокомментировал исключение Лероса из фракции

Он говорит, что у него нет никакой реакции на взяточников

Он говорит, что у него нет никакой реакции на взяточников

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский опроверг, что нардепа Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа" по его приказу.

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