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02 сентября 2020, 13:57 4

Зеленский прокомментировал исключение Лероса из фракции

02 сентября 2020, 13:57 4
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Он говорит, что у него нет никакой реакции на взяточников
Он говорит, что у него нет никакой реакции на взяточников
Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский опроверг, что нардепа Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа" по его приказу.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Харькове, передает RegioNews.

В частности, у президента спросили, как он реагирует на соответствующее заявление Лероса.

У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Я достаточно ответил?", - сказал он.

Зеленский также добавил, что ему все равно, с какой они партии.

Напомним, 1 сентября Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа". Перед этим он в парламенте обвинил президента в злоупотреблении властью.

В тот же день стало известно, что против нардепа Гео Лероса открыли уголовное дело. "Ищут любые точки давления": Гео Лерос прокомментировал открытие уголовного дела.

Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.

Также в "Слуге народа" назвали причину исключения Лероса из фракции за критику президента Зеленского.

Владимир Зеленский заявление Харьков президент коррупция Гео Лерос
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