Зеленский прокомментировал исключение Лероса из фракции
Президент Владимир Зеленский опроверг, что нардепа Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа" по его приказу.
Об этом он заявил во время общения с журналистами в Харькове, передает RegioNews.
В частности, у президента спросили, как он реагирует на соответствующее заявление Лероса.
У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Я достаточно ответил?", - сказал он.
Зеленский также добавил, что ему все равно, с какой они партии.
Напомним, 1 сентября Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа". Перед этим он в парламенте обвинил президента в злоупотреблении властью.
В тот же день стало известно, что против нардепа Гео Лероса открыли уголовное дело. "Ищут любые точки давления": Гео Лерос прокомментировал открытие уголовного дела.
Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.
Также в "Слуге народа" назвали причину исключения Лероса из фракции за критику президента Зеленского.