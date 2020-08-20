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20 серпня 2020, 08:44 5

Фігурантам справи про вбиство Гандзюк продовжили арешт

20 серпня 2020, 08:44 5
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Під арештом Мангер та Левін знаходитимуться ще 2 місяці
Під арештом Мангер та Левін знаходитимуться ще 2 місяці
Фото: Facebook/Masi Nayyem
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Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну Дніпровський районний суд Києва продовжив тримання під вартою ще на два місяці.

Як передає RegioNews, про це повідомила суддя під час засідання, яке транслювалось у Facebook.

Вказані особи не зможуть внести заставу, а сам арешт буде продовжено до 18 жовтня 2020 року включно.

Також суд призначив обвинувальний акт у справі щодо вбивства херсонської активісти Катерини Гандзюк до розгляду 28 серпня о 14:00.

Нагадаємо, херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина загинула в лікарні через три місяці. В Офісі генпрокурора считают, що Гандзюк замовив Владислав Магнер.

11 червня стало відомо, що Владислав Мангер планує балотуватися в Херсонську обласну радв.

12 червня Печерський районний суд Києва дозволив здійснити примусовий привід голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Також Печерський районний суд Києва 15 червня прийняв рішення про надання дозволу на його затримання.

16 червня, співробітники Служби безпеки України затримали голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера для доставки в суд. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко, коментуючи рішення суду, заявив про намір звернутися в Європейський суд з прав людини.

В той же день захист голови Херсонської облради Владислава Мангера під час засідання з обрання запобіжного заходу заявив про відвід судді, тому засідання відклали, а самого Мангера відпустили.

17 червня, тимчасова слідча комісія виявила недоліки в розслідуванні справи Гандзюк.

Раніше повідомлялося, що суд розглядає справу Мангера по суті.

суд арешт розслідування Катерина Гандзюк Владислав Мангер
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