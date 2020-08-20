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20 августа 2020, 08:44 5

Фигурантам дела об убийстве Гандзюк продлили арест

20 августа 2020, 08:44 5
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Под арестом Мангер и Левин будут находиться еще 2 месяца
Под арестом Мангер и Левин будут находиться еще 2 месяца
Фото: Facebook/Masi Nayyem
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Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Алексею Левину Днепровский районный суд Киева продлил содержание под стражей еще на два месяца.

Как передает RegioNews, об этом сообщила судья во время заседания, которое транслировалось в Facebook.

Указанные лица не смогут внести залог, а сам арест будет продлен до 18 октября 2020 года включительно.

Также суд назначил обвинительный акт по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк к рассмотрению 28 августа в 14:00.

Напомним, херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Магнер.

11 июня стало известно, что Владислав Мангер планирует баллотироваться в Херсонскую областную советову.

12 июня Печерский районный суд Киева разрешил осуществить принудительный привод главы Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также Печерский районный суд Киева 15 июня принял решение о предоставлении разрешения на его задержание.

16 июня, сотрудники Службы безопасности Украины задержали председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера для доставки в суд. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, комментируя решение суда, заявил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.

В тот же день защита головы Херсонского облсовета Владислава Мангера во время заседания по избранию меры пресечения заявил об отводе судьи, поэтому заседание отложили, а самого Мангера отпустили.

17 июня, временная следственная комиссия обнаружила недостатки в расследовании дела Гандзюк.

Ранее сообщалось, что суд рассматривает дело Мангера по существу.

суд арест расследование Екатерина Гандзюк Владислав Мангер
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