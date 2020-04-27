Офіс генпрокурора: Катю Гандзюк замовив Мангер

Досудове розслідування ОГПУ проводив разом зі Службою безпеки

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Досудове розслідування ОГПУ проводив разом зі Службою безпеки

Резонансне розслідування завершили 27 квітня. Офіс генпрокурора та СБУ майже одночасно відзвітували про це, передає RegioNews.

Пресслужби обох відомств повідомили, що замовником вважають голову Херсонської облради Владислава Мангера, якому допомагав в організації нападу його помічник Олексій Левін.

За словами слідчих, Мангер пропонував виконавцям помститися дівчині, зламавши їй руки та ноги. За це чоловік начебто був готовий заплятити $5000. Але потім зловмисники зійшлися на обливанні кислотою, що мало стати дешевшим для Мангера.

Заступник генпрокурора Олексій Симоненко заявив на брифінгу, що усіх основних свідків та фігурантів слідчі встигли допитати повторно. Це зробили протягом останніх сорока днів з моменту відновлення досудового розслідування. загалом же за період роботи над справою провели майже 400 допитів, приблизно 200 обшуків та більш ніж 90 експертиз.

Тож прокуратура вважає, що доказів було цілком достатньо для складання обвинувального акту та офіційного оголошення підозрюваним. Щоправда, таку думку не поділяють ані активісти, ані батько загиблої дівчини Віктор Гандзюк.

ОГПУ звинувачують у спробі "злити” справу через брак слідчих дій з фігурантом Олексієм Левіним, якого лише нещодавно екстрадували в Україну.

Адвокат Масі Найєм заявив, що в Офісі генпрокурора настільки спішили, що навіть переплутали фотографії уже притягнутих до відповідальності виконавців нападу Микити Грабчука та В'ячеслава Вишневського, яких засуджено до 6 та 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, херсонську активістку та чиновницю Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина загинула у лікарні через три місяці.