Убивство Гандзюк: суд розглядає справу Мангера по суті

Адвокати Мангера і сам підозрюваний затягнули розгляд справи майже на тиждень

Адвокати Мангера і сам підозрюваний затягнули розгляд справи майже на тиждень

Фото: Дзеркало тижня

Печерський суд приступив до розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру

Про це повідомляють на сторінці Facebook-спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Після численних відводів, клопотань і спроб адвокатів Мангера уникнути відповідальності суд нарешті почав розгляд справи по суті", - йдеться в повідомленні.

За словами активістів, адвокати підозрюваного намагалися замінити суддю і прокурорів і всіляко затягували час,тому що завтра, 19 червня, закінчується термін затримання їх клієнта.

Ми сподіваємося, що суд це теж розуміє і не піддасться на тиск Мангера і його адвокатів, які вже по суті тиждень затягують розгляд справи", - йдеться в повідомленні.

У нас є новини із суднового засідання, де вже 6-й день поспіль намагаються розглянути питання про зміну запобіжного... Опубліковано Хто замовив Катю Гандзюк? Четвер, 18 червня 2020 р.

Нагадаємо, херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина загинула в лікарні через три місяці. В Офісі генпрокурора считают, що Гандзюк замовив Владислав Магнер.

11 червня стало відомо, що Владислав Мангер планує балотуватися в Херсонську обласну раду.

12 червня Печерський районний суд Києва дозволив здійснити примусовий привід голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Також Печерський районний суд Києва 15 червня прийняв рішення про надання дозволу на його затримання.

16 червня, співробітники Служби безпеки України затримали голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера для доставки в суд. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко, коментуючи рішення суду, заявив про намір звернутися в Європейський суд з прав людини.

В той же день захист голови Херсонської облради Владислава Мангера під час засідання з обрання запобіжного заходу заявив про відвід судді, тому засідання відклали, а самого Мангера відпустили.

Вчора, 17 червня, тимчасова слідча комісія виявила недоліки в розслідуванні справи Гандзюк