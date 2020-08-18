Єрмак зірвав операцію СБУ по затриманню "вагнерівців” - Бутусов

Навколо глави Офісу президента Андрія Єрмака розгортається новий скандал, пов’язаний із фактами можливої державної зради.

Навколо глави Офісу президента Андрія Єрмака розгортається новий скандал, пов’язаний із фактами можливої державної зради.

Фото: Офіс президента

Відповідний допис він опублікував у Facebook, передає RegioNews.

За інформацією Бутусова, більше року тому СБУ розпочала спецоперацію із затримання 28 терористів із Росії з метою забезпечити правосуддя і поповнити "обмінний фонд" для проведення обміну полоненими.

Зокрема, планувалося затримати двох терористів, причетних до знищення "Боїнга” МН-17 і одного терориста, причетного до знищення Іл-76 в Луганському аеропорту.

Українські спецслужби виявили терористів. Потім запропонували їм вигідну роботу від імені російської приватної військової компанії "МАР”, створеної в 2014-му в Санкт-Петербурзі для вербування найманців для війни проти України, але закритої засновниками в 2018-му році. Робота - охорона нафтових вишок в Венесуелі, звідки терористам надійшло запрошення”, - пише Бутусов.

Він зазначає, що в ході вербування 33 найманців вони дали докладні свідчення на відео про свої злочини на території України. Згідно з планом, їх усіх мали перевезти 24 липня з Москви прямо в Мінський аеропорт, не затримуючись у Білорусі, звідки вони повинні були 25 липня вилетіти рейсом Мінськ - Стамбул в Туреччину.

Літак з певних причин приземлився б в Україні, терористи були б затримані, а пасажири і екіпаж змогли б швидко продовжити політ”, - говорить журналіст.

Однак 24 липня начальник ГУР Міноборони Василь Бурба спільно з першим заступником голови СБУ Русланом Баранецьким прибули до президента для доповіді про проведення фінальної частини операції.

Під час наради глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що операцію необхідно перенести нібито через переговори з помічником президента РФ Дмитром Козаком. Він аргументував перенесення операції тим, що затримання терористів завадить початку чергового перемир'я на Донбасі 27 липня.

Керівники спецслужб сказали, що терористи вже в дорозі, зареєстровані на рейс, і припинення операції може привести до повного провалу. Операція готувалася більше року і пов'язана з затриманням терористів, які перебували в розшуку в Україні, і становлять інтерес для правосуддя Нідерландів, що ніяк не пов'язане з Мінським процесом. Однак Зеленський підтримав Єрмака і дав наказ СБУ та ГУР МО захоплення терористів призупинити, а операцію перенести на 30 липня, щоб було зручніше спілкуватися з Москвою”, - пише далі Бутусов.

Журналіст стверджує, що 33 пасажири рейсу заселилися в один із санаторіїв у Білорусі з наказом чекати нового вильоту, він був призначений на 30 липня. Проте 29 липня спецслужби Білорусі затримали всю групу напередодні вильоту.

3 серпня під час наради за участі Президента Бурба заявив про провал операції і вимагав почати перевірку всіх, у кого була інформація про неї, зокрема провести перевірку на поліграфі Єрмака, Демченко і Машовця.

Але вже 5 серпня без будь-яких попереджень і обговорень президент Зеленський підписав указ про звільнення Бурби і призначення нового начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

На думку Бутусова, причиною провалу спецоперації став навмисний витік інформації, а також рышення про незаплановане перенесення термінів вильоту терористів, яке прийняв глава ОП Єрмак і схвалив президент Зеленський.

Він запевняє, що підписавши указ про звільнення Василя Бурби, президент врятував Єрмака від проходження перевірки і кримінальної справи.

Бутусов додав, що СБУ зобов'язана почати розслідування за статтею "державна зрада", а Верховна Рада зобов'язана створити слідчу комісію з перевірки причетності президента Зеленського та Андрія Єрмака до витоку інформації.

Нагадаємо, 20 травня під час закритої прес конференції в Маріїнському парку президент України Володимир Зеленський заявив, що у справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лерос допитали в ГБР.

Також ЗМІ повідомляли, що Єрмак вимагає від "людей Богдана" звільнитися з ЦВК, однак ті відмовилися, посилаючись на відсутність формальних причин.