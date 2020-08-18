Ермак сорвал операцию СБУ по задержанию "вагнеровцев" - Бутусов

Вокруг главы Офиса президента Андрея Ермака разворачивается новый скандал, связанный с фактами возможной государственной измены.

Вокруг главы Офиса президента Андрея Ермака разворачивается новый скандал, связанный с фактами возможной государственной измены.

Фото: Офис президента

Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook, передает RegioNews.

По информации Бутусова, больше года назад СБУ начала спецоперацию по задержанию 28 террористов из России с целью обеспечить правосудие и пополнить "обменный фонд" для проведения обмена пленными.

В частности, планировалось задержание двух террористов, причастных к уничтожению "Боинга" МН-17 и одного террориста, причастного к уничтожению Ил-76 в Луганском аэропорту.

Украинские спецслужбы обнаружили террористов. Потом предложили им выгодную работу от имени российской частной военной компании "МАР", созданной в 2014 году в Санкт-Петербурге для привлечения наемников для войны против Украины, но закрытой учредителями в 2018 году. Работа - охрана нефтяных вышек в Венесуэле, откуда террористам поступило приглашение", - пишет Бутусов.

Он отмечает, что в ходе вербовки 33 наемников они дали подробные показания на видео про свои преступления на территории Украины. Согласно плану, их всех должны были перевезти 24 июля из Москвы прямо в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси, откуда они должны были 25 июля вылететь рейсом Минск - Стамбул в Турцию.

Самолет по определенным причинам приземлился бы в Украине, террористы были бы задержаны, а пассажиры и экипаж смогли бы быстро продолжить полет", - говорит журналист.

Однако 24 июля начальник ГУР Минобороны Василий Бурба совместно с первым заместителем председателя СБУ Русланом Баранецким прибыли к президенту для доклада о проведении финальной части операции.

Во время совещания глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию необходимо перенести якобы из-за переговоров с помощником президента РФ Дмитрием Козаком. Он аргументировал перенос операции тем, что задержание террористов помешает началу очередного перемирия на Донбассе 27 июля.

Руководители спецслужб сказали, что террористы уже в пути, зарегистрированные на рейс, и прекращение операции может привести к полному провалу. Операция готовилась больше года и связана с задержанием террористов, находившихся в розыске в Украине, и которые представляют интерес для правосудия Нидерландов, что никак не связано с Минским процессом. Однако Зеленский поддержал Ермака и приказал СБУ и ГУР МО захват террористов приостановить, а операцию перенести на 30 июля, чтобы было удобнее общаться с Москвой", - пишет далее Бутусов.

Журналист утверждает, что 33 пассажира рейса заселились в один из санаториев в Беларуси с приказом ждать нового вылета, он был назначен на 30 июля. Однако 29 июля спецслужбы Беларуси задержали всю группу накануне вылета.

3 августа во время совещания с участием Президента Бурба заявил о провале операции и требовал начать проверку всех, у кого была информация о ней, в частности провести проверку на полиграфе Ермака, Демченко и Машовца.

Но уже 5 августа без каких-либо предупреждений и обсуждений президент Зеленский подписал указ об увольнении Бурбы и назначению нового начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

По мнению Бутусова, причиной провала спецоперации стала умышленная утечка информации, а также решение про незапланированный перенос сроков вылета террористов, которое принял глава ОП Ермак и одобрил президент Зеленский.

Он уверяет, что подписав указ об увольнении Василия Бурбы, президент спас Ермака от прохождения проверки и уголовного дела.

Бутусов добавил, что СБУ обязана начать расследование по статье "государственная измена", а Верховная Рада обязана создать следственную комиссию по проверке причастности президента Зеленского и Андрея Ермака к утечке информации.

Напомним, 20 мая во время закрытой пресс конференции в Мариинском парке президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления.

29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.

Также СМИ сообщали, что Ермак требует от "людей Богдана" уволиться из ЦИК, однако те отказались, ссылаясь на отсутствие формальных причин.