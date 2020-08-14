Єрмак вимагає від "людей Богдана" звільнитися із ЦВК, - ЗМІ

"Люди Богдана" відмовилися писати заяви

"Люди Богдана" відмовилися писати заяви

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Про це повідомили джерела ZN.UA в Офісі президента, пише RegioNews.

За словами джерел, сьогодні в Офіс президента були запрошені голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, секретар ЦВК Олена Гатаулліна і ще три члени Центрвиборчкому для бесіди з головою офісу Андрієм Єрмаком. Чи зустрічалися вони з президентом Володимиром Зеленським джерела не повідомляють, хоча, є велика ймовірність того.

У ході зустрічі глава ОПУ Єрмак зажадав, щоб всі п'ятеро написали заяви про відставку. Причина – всі вони "люди Богдана" (колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана - ред.).

Як стверджує джерело, єдина формальна причина вимоги, яку озвучив Єрмак членам ЦВК – "бажання президента". Однак у зв'язку з відсутністю яких-небудь офіційних причин, всі п'ятеро запрошених відмовилися писати заяви про відставку.

Нагадаємо, 7 серпня Єрмак анонсував новий обмін полоненими у форматі "100 на 100".