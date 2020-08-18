09:29  18 серпня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу понад 1600 нових випадків
11:48  18 серпня
Місцеві вибори: на Одещині виявили масову зміну місця голосування
08:19  18 серпня
Ситуація на Донбасі: бойовики двічі порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2020, 10:28 5

Зеленський цього тижня відвідає Миколаївщину з робочим візитом

18 серпня 2020, 10:28 5
Читайте также на русском языке
Він проінспектує трасу, яку ремонтують в рамках проекту "Велике будівництво”
Він проінспектує трасу, яку ремонтують в рамках проекту "Велике будівництво”
Фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

У п'ятницю, 21 серпня президент Володимир Зеленський відвідає Миколаївську область з робочим візитом.

Про це повідомив під час спілкування з журналістами глава фракції "Слуга народу” в парламенті Давид Арахамія, передає RegioNews.

У графіку візиту Володимира Зеленського заплановані наради, присвячені питанням промисловості, господарського комплексу та суднобудування. Вже є попередній графік, але в нього ще можуть бути внесені зміни”, - сказав він.

Арахамія додав, що графік візиту глави держави на Миколаївщину буде дуже насиченим.

Як повідомляє місцеве видання "Новини- N”, в програмі візиту Зеленського - перевірка ремонту траси Н-14 "Миколаїв-Кропивницький”, а також візит на суднобудівний завод "Океан”.

Також очікується, що в четвер, 20 серпня, Миколаїв відвідає міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Нагадаємо, Зеленський наклав вето на закон про валютну іпотеку Дубінського. Президент пропонує ухвалити закон у новій редакції.

Миколаївська ОДА Володимир Зеленський Офіс президента президент Миколаїв візит
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У ТКГ назвали учасників і дату нової "нормандської зустрічі"
17 серпня 2020, 19:29
Зеленський увів до РНБО нових посадовців: хто тепер у складі
17 серпня 2020, 18:33
Зеленський звільнив свого радника Новікова
17 серпня 2020, 18:17
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Родинний бізнес очільника Вінницької ОДА, або Пів гектара землі на березі Південного Бугу
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »