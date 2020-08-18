Зеленський цього тижня відвідає Миколаївщину з робочим візитом

Він проінспектує трасу, яку ремонтують в рамках проекту "Велике будівництво”

Він проінспектує трасу, яку ремонтують в рамках проекту "Велике будівництво”

Фото: Офіс президента

У п'ятницю, 21 серпня президент Володимир Зеленський відвідає Миколаївську область з робочим візитом.

Про це повідомив під час спілкування з журналістами глава фракції "Слуга народу” в парламенті Давид Арахамія, передає RegioNews.

У графіку візиту Володимира Зеленського заплановані наради, присвячені питанням промисловості, господарського комплексу та суднобудування. Вже є попередній графік, але в нього ще можуть бути внесені зміни”, - сказав він.

Арахамія додав, що графік візиту глави держави на Миколаївщину буде дуже насиченим.

Як повідомляє місцеве видання "Новини- N”, в програмі візиту Зеленського - перевірка ремонту траси Н-14 "Миколаїв-Кропивницький”, а також візит на суднобудівний завод "Океан”.

Також очікується, що в четвер, 20 серпня, Миколаїв відвідає міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Нагадаємо, Зеленський наклав вето на закон про валютну іпотеку Дубінського. Президент пропонує ухвалити закон у новій редакції.