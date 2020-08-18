Мер Умані розповів, як провів ніч під ОП в очікуванні на Зеленського

До нього так ніхто й не вийшов

До нього так ніхто й не вийшов

Telegram-канал PavlovskyNews

Мер Умані Олександр Цебрій, який 17 серпня ввечері приїхав під ОПУ зі спальним мішком і розкладним стільцем, заночував біля порогу Офісу президента в надії зустрітися з главою держави Володимиром Зеленським.

Як повідомляє RegioNews, відповідні фото опублікував Telegram-канал PavlovskyNews.

"Вночі мене вкусив комар, а так усе нормально. Ніхто з Офісу президента до мене не вийшов, не спілкувався ні з ким. Сьогодні знову залишаюся тут", — розповів журналістам Цебрій.

Зазначимо, що мер виступає проти приїзду в період карантину іноземців із "червоної зони", де найбільше заражених коронавірусом. За його даними, вже 300-400 паломників-хасидів прибуло в Умань.

Мера обурило, що людей навіть не перевіряють на кордоні на наявність довідки про відсутність коронавірусу. І зараз йому ніхто не може дати гарантій безпечного святкування в Умані єврейського Нового року — Рош Ха-Шана, куди з'їжджаються паломники.

Нагадаємо, мер Умані Олександр Цебрій, який запропонував заблокувати в'їзди в місто, щоб не пустити хасидів, приїхав у Київ під Офіс президента України, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для запобігання масового приїзду хасидів в Умань.