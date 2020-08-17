18:05  17 серпня
В Івано-Франківську створили іграшкового мера Марцінківа
16:43  17 серпня
Ілля Ківа подарував Вадиму Рабиновичу його портрет на тлі Шевченка, Наполеона і Миколи II
17:43  17 серпня
"Тиша" на Донбасі триває: від початку доби обстрілів не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
17 серпня 2020, 19:29 2

У ТКГ назвали учасників і дату нової "нормандської зустрічі"

17 серпня 2020, 19:29 2
Читайте также на русском языке
Голова ОП Андрій Єрмак знову зустрінеться із заступником глави Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком
Голова ОП Андрій Єрмак знову зустрінеться із заступником глави Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком
Фото: Суспильне
Читайте также
на русском языке

Зустріч радників зовнішньополітичних відомств у рамках Нормандського формату може відбутися 28 серпня.

Про це повідомив представник окремих районів Луганської і Донецької областей української Тристоронньої делегації контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Сергій Гармаш, пише RegioNews з посиланням на OBOZREVATEL .

За його словами, участь у цьому засіданні з української сторони прийме глава офісу президента Андрій Єрмак, а від РФ – заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Зустріч планується на 28 серпня.

Зустріч політичних радників – Це Єрмак, Козак... Це ще цікавіше мені здається. Тому що там повинен бути Козак, а він же написав, що не буде приймати участь, подивимося. Це буде дивно, якщо його не буде. Якщо зберуться тільки три зовнішньополітичних радника, це буде означати, що Росія вийшла з Нормандії", –додав він.

Нагадаємо, 30 липня 30 липня заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак вирішив вийти з переговорного процесу з врегулювання ситуації на Донбасі з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком, назвавши переговори на рівні радників безглуздими.

Донбас Україна РФ Андрій Єрмак Нормандський формат Офіс президента ТКГ засідання Дмитро Козак
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленський звільнив свого радника Новікова
17 серпня 2020, 18:17
Мер Умані вже чекає на Зеленського під ОП зі спальним мішком
17 серпня 2020, 18:02
"Тиша" на Донбасі триває: від початку доби обстрілів не зафіксовано
17 серпня 2020, 17:43
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Родинний бізнес очільника Вінницької ОДА, або Пів гектара землі на березі Південного Бугу
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »