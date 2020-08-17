У ТКГ назвали учасників і дату нової "нормандської зустрічі"

Голова ОП Андрій Єрмак знову зустрінеться із заступником глави Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком

Голова ОП Андрій Єрмак знову зустрінеться із заступником глави Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком

Фото: Суспильне

Про це повідомив представник окремих районів Луганської і Донецької областей української Тристоронньої делегації контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Сергій Гармаш, пише RegioNews з посиланням на OBOZREVATEL .

За його словами, участь у цьому засіданні з української сторони прийме глава офісу президента Андрій Єрмак, а від РФ – заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Зустріч планується на 28 серпня.

Зустріч політичних радників – Це Єрмак, Козак... Це ще цікавіше мені здається. Тому що там повинен бути Козак, а він же написав, що не буде приймати участь, подивимося. Це буде дивно, якщо його не буде. Якщо зберуться тільки три зовнішньополітичних радника, це буде означати, що Росія вийшла з Нормандії", –додав він.

Нагадаємо, 30 липня 30 липня заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак вирішив вийти з переговорного процесу з врегулювання ситуації на Донбасі з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком, назвавши переговори на рівні радників безглуздими.