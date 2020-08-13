Засідання ТКГ у Мінську заплановане на 18 серпня - Зеленський

Воно пройде в новому форматі під головуванням Кравчука

Воно пройде в новому форматі під головуванням Кравчука

Фото: Офіс президента

Про це повідомив журналістам президент Володимир Зеленський під час візиту до Бориспільської багатопрофільної лікарні, передає RegioNews.

Що стосується засідання Тристоронньої контактної групи, то я впевнений, що процес не зупиниться (через останні події у Білорусі - ред.). Зустріч планується на 18 серпня. Зустріч буде вже у новому форматі під головуванням Леоніда Кравчука", - повідомив Зеленський.

Він додав, що головні питання, які будуть обговорюватися на зустрічі, це продовження "режиму тиші" на Донбасі і питання звільнення українських полонених із ОРДЛО шляхом обміну.

Нагадаємо, 28 липня Леонід Кучма припинив роботу в ТКГ по Донбасу. 30 липня президент Зеленський офіційно призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ.

Пізніше Кравчук заявив, що перший прем'єр України Фокін може увійти до складу делегації ТКГ. Пізніше Зеленський пояснив, чому головою делегації в ТКГ було призначено Кравчука, за словами президента, на цю посаду було декілька кандидатур.

7 серпня Кравчук заявив, що готовий відвідати окуповані регіони Донбасу, він планує поговорити з місцевими жителями.