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30 липня 2020, 18:28 1

Зеленський офіційно призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ

30 липня 2020, 18:28 1
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Кравчук буде працювати на громадських засадах
Кравчук буде працювати на громадських засадах
Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука главою української делегації в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) на переговорах по Донбасу.

Відповідний указ № 302 від 30 липня оприлюднений на офіційному сайті глави держави, пише RegioNews.

Ввести до складу делегації України для участі у Тристоронній контактної групи Кравчука Леоніда Макаровича – президента України у 1991 – 1994 роках, визначивши його главою делегації", – йдеться в документі.

При цьому із складу делегації був виведений другий президент України Леонід Кучма. Він звільнений від виконання обов'язків глави делегації.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно розпорядженням президента № 424, Кравчук буде здійснювати діяльність у ТКГ на громадських засадах.

Як відомо, сьогодні Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в ТКГ по Донбасу.

Донбас Володимир Зеленський ТКГ президент указ Леонід Кравчук
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