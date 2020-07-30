Зеленський офіційно призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ
Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука главою української делегації в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) на переговорах по Донбасу.
Відповідний указ № 302 від 30 липня оприлюднений на офіційному сайті глави держави, пише RegioNews.
Ввести до складу делегації України для участі у Тристоронній контактної групи Кравчука Леоніда Макаровича – президента України у 1991 – 1994 роках, визначивши його главою делегації", – йдеться в документі.
При цьому із складу делегації був виведений другий президент України Леонід Кучма. Він звільнений від виконання обов'язків глави делегації.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Згідно розпорядженням президента № 424, Кравчук буде здійснювати діяльність у ТКГ на громадських засадах.
Як відомо, сьогодні Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в ТКГ по Донбасу.