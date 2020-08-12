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В зоні ООС зафіксовано три випадки порушення перемир’я, втрат немає - штаб
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12 серпня 2020, 17:54 5

В зоні ООС зафіксовано три випадки порушення перемир’я, втрат немає - штаб

12 серпня 2020, 17:54 5
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Українські військовослужбовці дотримувалися режиму припинення вогню
Українські військовослужбовці дотримувалися режиму припинення вогню
Фото: flickr
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Від початку доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації здійснили три вогневі провокації проти українських військових.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, біля населених пунктів Мар’їнка і Південне було помічено декілька неприцільних автоматичних черг ворога зі стрілецької зброї. Також зафіксовано факт провокації з боку збройних формувань Російської Федерації неподалік Красногорівки.

На цій ділянці за допомогою ручного протитанкового гранатомету противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2”, - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, ворожі вогневі провокації не несли загрози для українських військових, тому зброю у відповідь вони не застосовували.

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності переважної більшості наших підрозділів не пролунало жодного пострілу з боку противника. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає”, - додали в штабі.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зафіксували два обстріли, втрат і поранень серед українських військових не було.

Донбас ООС Україна війна обстріл АТО
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