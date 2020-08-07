Кравчук заявив, що готовий відвідати окуповані регіони Донбасу

Він планує поговорити з місцевими жителями

Він планує поговорити з місцевими жителями

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Про це він заявив виданню "Obozrevatel", передає RegioNews.

Якщо припиниться вогонь, тоді можливість поїздки на територію, щоб послухати, як думають люди, буде", – сказав він.

За його словами, він має намір поговорити з місцевими жителями, і висловив переконання, що "їхня думка відрізняється від позиції, яку висловлюють ватажки незаконних терористичних формувань Донбасу".

Наскільки мені відомо, люди не хочуть війни, не хочуть смертей, вони не хочуть вмирати. Вони хочуть жити нормально, жити, як живуть люди в цивілізованих демократичних країнах світу", – заявив Кравчук.

Він також наголосив, що документ про повне припинення вогню, який був підписаний на засіданні ТКГ, має виконуватися.

Нагадаємо, 28 липня Леонід Кучма припинив роботу в ТКГ по Донбасу. 30 липня президент Зеленський офіційно призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ.

Пізніше Кравчук заявив, що перший прем'єр України Фокін може увійти до складу делегації ТКГ. Пізніше Зеленський пояснив, чому головою делегації в ТКГ було призначено Кравчука, за словами президента, на цю посаду було декілька кандидатур.