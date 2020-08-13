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13 августа 2020, 12:20 6

Заседание ТКГ в Минске запланировано на 18 августа - Зеленский

13 августа 2020, 12:20 6
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Оно пройдет в новом формате под председательством Кравчука
Оно пройдет в новом формате под председательством Кравчука
Фото: Офис президента
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Очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске должно состояться 18 августа.

Об этом сообщил журналистам президент Владимир Зеленский во время визита в Бориспольскую многопрофильную больницу, передает RegioNews.

Что касается заседания Трехсторонней контактной группы, то я уверен, что процесс не остановится (из-за последних событий в Беларуси - ред.). Встреча планируется на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Кравчука", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что главные вопросы, которые будут обсуждаться на встрече, это продолжение "режима тишины" на Донбассе и вопрос освобождения украинских пленных с ОРДЛО путем обмена.

Напомним, 28 июля Леонид Кучма прекратил работу в ТКГ по Донбассу. 30 июля президент Зеленский официально назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

Позже Крачук заявил, что первый премьер Украины Фокин может войти в состав делегации ТКГ. Позже Зеленский объяснил, почему главой делегации в ТКГ был назначен Кравчук, по словам президента, на эту должность было несколько кандидатур.

7 августа Кравчук заявил, что готов посетить оккупированные регионы Донбасса, он планирует поговорить с местными жителями.

Донбасс Владимир Зеленский ТКГ заседание Леонид Кравчук
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