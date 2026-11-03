На Волині чоловік вкрав електросамокат заради алкоголю

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У Ковелі судили чоловіка, який вкрав електросамокат. Виявилось, що транспорт він хотів обміняти на алкоголь

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався у травні цього року. Чоловік побачив електросамокат неподалік від свого будинку. Він скористався тим, що поруч нікого не було, і вкрав транспортний засіб.

На суді чоловік визнав провину. За його словами, він хотів або викинути цей самокат, або обміняти його на алкоголь.

Суд призначив покарання у вигляді пʼяти років та трьох місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.