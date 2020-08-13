Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 4 обстріли за добу

Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець

Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу збройні формування бойовиків на Донбасі здійснили чотири обстріли. В результаті ворожих обстрілів ніхто з українських захисників не постраждав, однак, під час виконання бойового завдання, з необережності загинув один військовослужбовець.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Бойовики провели провокації поблизу Мар'їнки і Південного - були зафіксовані кілька автоматичних черг зі стрілецької зброї, а поблизу Залізного бойовики використовували автоматичний станковий гранатомет і зробили два постріли.

Ще один факт провокації зафіксований неподалік Красногорівки. На цій ділянці фронту з допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив мінування місцевості однієї протипіхотної міною ПОМ-2.

Наголошується, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

З початку поточної доби, 13 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У той же час, під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об'єднаних сил.

Обставини і причини смерті з'ясовують представники Національної поліції України та Військової служби правопорядку у ЗСУ.

"З сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання в результаті необережного поводження зі зброєю, отримавши вогнепальне кульове поранення несумісне з життям, помер військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, добою раніше на Донеччині зафіксували два обстріли, втрат і поранень серед українських військових не було.