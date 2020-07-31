Перший прем'єр України Фокін може увійти до складу делегації ТКГ - Кравчук

Учасники української делегації планують зібратися на днях

Учасники української делегації планують зібратися на днях

Фото: liga.net

87-річний Вітольд Фокін, який очолював уряд України з 1990 по 1992 рік, може увійти до складу української делегації в Тристоронній контактній групі.

Про це в ефірі "Україна 24" сказав новий глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, пише Regionews.

Мені відомо, що ведуться переговори з людиною, який відомий в Україні. Це Вітольд Фокін, його знають на Донбасі, він з 16 років у шахті. І ми хотіли б мати в групі людину, якого знає Донбас, щоб він міг сказати, чого хочуть стратегічно, національно і як завгодно люди, які там живуть", - сказав Кравчук.

За словами Кравчука, учасники делегації планують зібратися на днях.

У понеділок о 15:00 будемо збиратися всією делегацією, поговоримо, познайомимося, кожен висловить свою думку, що він бачить, як він бачить. Тому що у Зеленського є одна мета - активний наступ з усіх питань: політичних, ідеологічних. Це означає, що ми не можемо відставати, що ми зацікавлені, що світ повинен бути не на словах, а на ділі", - зазначив політик.

Нагадаємо, раніше перший президент України і глава делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук розповів, на які поступки готовий піти по врегулюванню ситуації на Донбасі.