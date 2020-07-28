Леонід Кучма припинив роботу в ТКГ по Донбасу

28 липня він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським

28 липня він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським

Фото: скріншот відео

Другий президент України Леонід Кучма покинув Тристоронню контактну групу по Донбасу, в якій був головою делегації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Президент Володимир Зеленський подякував йому за роботу, а також наголосив, що робота Кучми "була надзвичайно важливою та водночас складною".

Дякую за всі зусилля, яких ви доклали для розблокування Мінського процесу задля досягнення миру. Ваш досвід був надважливим і надзвичайно потрібним. Завжди готовий почути вашу пораду в майбутньому", – сказав Зеленський.

Кучма під час зустрічі з президентом розповів, що упродовж останнього року робота ТКГ була відновлена та значно просунулася.

За його словами, було здійснено низку важливих кроків, досягнуто важливих домовленостей. Кучма зазначив, що надалі у разі потреби готовий ділитися досвідом і надавати консультації.

Леонід Кучма вдруге очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у червні 2019 року.

Нагадаємо, на засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі.

27 липня чергове перемир'я на Донбасі вступило в силу, проте бойовики підготували провокацію проти Об'єднаних сил.

За першу добу нового перемир'я бойовики здійснили три обстріла позицій українських військових. Українські військові у відповідь не стріляли.