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06 серпня 2020, 12:44 22

Зеленський пояснив, чому головою делегації в ТКГ було призначено Кравчука

06 серпня 2020, 12:44 22
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За словами президента, на цю посаду було декілька кандидатур
За словами президента, на цю посаду було декілька кандидатур
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Леонід Кравчук став головою делегації в ТКГ по Донбасу, так як він "досвідчена людина та має авторитет".

Про це він заявив на брифінгу під час робочої поїздки в Донецьку область, передає RegioNews.

У нас було декілька кандидатур. Я вважаю, що очолювати групу повинна потужна, мудра, освічена людина, яка має авторитет у всій Україні, зокрема на тимчасово окупованих територіях", - сказав Зеленський.

За словами президента, з Кравчуком буде працювати перший український прем'єр-міністр Вітольд Фокін, віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та радник президента Руслан Демченко.

У нас достатньо потужна група. Я тільки зараз бачу зростання кількості переговорів і зустрічей", - зазначив президент.

При цьому він подякував попередньому голові делегації Леонідові Кучмі за його роботу і зазначив, що він дійсно покинув пост, тому що "втомився".

Нагадаємо, 28 липня Леонід Кучма припинив роботу в ТКГ по Донбасу. 30 липня президент Зеленський офіційно призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ.

Пізніше Кравчук заявив, що перший прем'єр України Фокін може увійти до складу делегації ТКГ.

Володимир Зеленський заява ТКГ Леонід Кучма Леонід Кравчук
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