Танкер Delfi в Одессе обещают поднять без затрат из бюджета

Договор с частными компаниями был подписан вчера, 10 августа

Договор с частными компаниями был подписан вчера, 10 августа

Фото: Думская

В Одессе начались подготовительные работы по поднятию танкера Delfi, которые будет выполнять частная компания за свой счет без привлечения денег из бюджета.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.

Одна из частных компаний обратилась с предложением осуществить работы по поднятию судна без использования государственных средств", - написал министр.

Криклий добавил, что при выборе исполнителей работ в первую очередь ориентировались на два критерия - способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков.

Напомним, 21 ноября 2019 года через штормовой ветер у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханова через танкер Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.

24 июля с Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно.