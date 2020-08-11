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11 августа 2020, 13:09 5

Танкер Delfi в Одессе обещают поднять без затрат из бюджета

11 августа 2020, 13:09 5
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Договор с частными компаниями был подписан вчера, 10 августа
Договор с частными компаниями был подписан вчера, 10 августа
Фото: Думская
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В Одессе начались подготовительные работы по поднятию танкера Delfi, которые будет выполнять частная компания за свой счет без привлечения денег из бюджета.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.

Одна из частных компаний обратилась с предложением осуществить работы по поднятию судна без использования государственных средств", - написал министр.

Криклий добавил, что при выборе исполнителей работ в первую очередь ориентировались на два критерия - способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков.

Напомним, 21 ноября 2019 года через штормовой ветер у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханова через танкер Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.

24 июля с Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно.

3 августа председатель ОГА Куцый заявил, что танкер "Делфи" могут доставать по частям. Ущерб природе от танкера Delfi оценивают уже в 20 тыс. долларов.

Танкер Delfi Одесса Мининфраструктуры Владислав Криклий бюджет
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