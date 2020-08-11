Ройтбурд йде на вибори в Одеську облраду від партії "Європейська солідарність"

На таке рішення його підштовхнув тривалий конфлікт із представниками партії "Опозиційна платформа - За життя"

На таке рішення його підштовхнув тривалий конфлікт із представниками партії "Опозиційна платформа - За життя"

Фото: Facebook

Директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд повідомив, що збирається йти на вибори в Одеську облраду від партії "Європейська солідарність". Він пояснив, що давно отримав цю пропозицію, але довго вагався, а зважився після того, як депутати відмовилися скасувати рішення про його звільнення з посади директора Художнього музею.

Про це передає RegioNews з посиланням на Facebook художника.

"Останньою краплею стало засідання, голосування і недбало кинута фраза якогось пана від ОПЗЖ, який вальяжно розташувався в депутатському кріслі, великого любителя Маркеса і Борхеса, який прийняв це рішення, не чекаючи моєї згоди. Ця людина три роки ллє на мене потоки брехні, наклепів і бруду... на який я не в змозі відповісти і протиставити реальні факти його брехні і брудних домислів. Ок. Облрада так облрада", – написав Ройтбурд.

Він зазначив, що йде в опозицію і не у владу і його не цікавить політична кар'єра – він йде, щоб захищати музей та інтереси культури.

Я йду захищати інтереси культури, захищати майбутнє свого міста. Я не член партії "Європейська солідарність", але я вдячний їй за те, що вона надала мені шанс відстоювати мою позицію не під стінами ОДА, а в сесійній залі", – підкреслив Ройтбурд.

Раніше повідомлялося, що серед кандидатів на крісло мера Одеси найбільшу підтримку має діючий міський голова Геннадій Труханов, а в міську раду впевнено проходять "ОПЗЖ".