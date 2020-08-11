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11 серпня 2020, 11:00 17

СБУ викрила багатомільйонні зловживання при будівництві в зоні відчуження

11 серпня 2020, 11:00 17
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Комерційні структури "Укрбуду” оштрафували на 117 мільйонів гривень
Комерційні структури "Укрбуду” оштрафували на 117 мільйонів гривень
Фото: flickr
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Працівники СБУ викрили керівництво державної корпорації “Укрбуд” на мільйонних зловживаннях під час проведення тендерів на будівництво в зоні відчуження.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, мова йде про будівництво об’єктів зберігання та переміщення радіоактивних відходів. У схемі були задіяні дві фірми, які входять до складу "Укрбуду".

Протягом 2017-2018 років ці компанії перемогли у низці державних закупівель, оголошених ДСП "Чорнобильська АЕС” та ДП "НАЕК "Енергоатом”. Йдеться про будівництво 4-х ядерних об`єктів у Чорнобильській зоні: централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, комплекси інженерно-технічних систем фізичного захисту та радіаційного контролю і завод із переробки рідких радіоактивних відходів”, - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, загальна сума тендерів на спорудження цих об’єктів становила 1,1 мільярда гривень.

Після проведених перевірок було виявлено факт змови для маніпулювання цінами і усунення конкурентів під час проведення тендерів, що робить їх неправомірними.

Крім того, будівельні компанії значно завищили ринкову вартість на роботи та послуги, що призвело до необґрунтованого виділення понад 26 мільйонів гривень державних коштів. Матеріали перевірки Служба безпеки передала до Антимонопольного комітету”, - додали в СБУ.

Відомо, що комерційні структури оштрафовані на 117 мільйонів гривень і позбавлені права брати участь у державних закупівлях терміном на 3 роки.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відмовив у клопотанні прокурора САП щодо продовження обов'язків екс-нардепу Максиму Микитасю.

Нагадаємо, раніше детективи НАБУ оголосили нові підозри особам, які вже проходили у справі.

Головному фігуранту справи екснардепу Максиму Микитасю нещодавно переглянули запобіжний захід, знизивши розмір застави 50 млн гривень.

СБУ злочин бюджет корупція закупівля Укрбуд
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