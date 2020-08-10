Прокуратура вимагає від заступника мера Черкас повернути до бюджету 170 тисяч грн

Він повинен компенсувати кошти, виплачені чиновниці міськради за незаконне звільнення

Він повинен компенсувати кошти, виплачені чиновниці міськради за незаконне звільнення

Фото: Facebook

Заступник міського голови Черкас Анатолія Бондаренка Ігор Волошин повинен повернути до державного бюджету близько 170 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Черкаської області, передає RegioNews.

Правоохоронці вважають, що Волошин, відповідно до рішення суду, повинен компенсувати кошти, виплачені Лілії Маліщук із місцевого бюджету за її незаконне звільнення.

Маліщук обіймала посаду директора департаменту організаційного забезпечення, і була звільнена у жовтні 2018 року після конфлікту із заступником мера Бондаренка Юрієм Ботнаром.

Волошин ставив свій підпис під розпорядженням про звільнення чиновниці, зараз вона працює в департаменті охорони здоров’я.

Установлено, що порушення вимог законодавства з вини відповідача зумовили поновлення звільненого працівника на роботі та виплату за рахунок бюджету коштів за вимушені прогули на підставі рішення суду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Черкасах невідомі обіцяють грошові винагороди учасникам АТО від імені мера Бондаренка, він назвав такі оголошення провокацією.