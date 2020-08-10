Апеляційний суд залишив ексміністра Кожару під вартою

Його підозрюють в убивстві бізнесмена Сергія Старицького

Його підозрюють в убивстві бізнесмена Сергія Старицького

Фото: МВС

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому міністру закордонних справ Леоніду Кожарі.

Про це рішення суд повідомив 10 серпня, пише RegioNews.

За заявою, колегія суддів розглянула апеляційну скаргу захисників Кожари, подану на ухвалу Шевченківського районного суду Києва щодо подовження запобіжного заходу.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 липня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", – заявляють у суді.

Нагадаємо, 21 лютого у поліцію надійшло повідомлення про самогубство чоловіка у селі Чайки Київської області - підприємця Сергія Старицького, який помер у будинку ексочільника МЗС Леоніда Кожари. Останній був міністром в уряді колишнього прем'єра Миколи Азарова.

25 березня поліція затримала колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві.

27 лютого суд обрав запобіжний захід Кожарі у вигляді утримання під вартою на строк до 25 травня з можливістю вийти під заставу в 14 млн 83 тисяч 500 гривень. 21 травня ексміністр Кожара, якого підозрюють у вбивстві, вийшов під заставу в 2 мільйони гривень.

11 червня суд повторно взяв під варту колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару до 17 липня з можливістю внесення застави у розмірі 14 мільйонів 83 тисячі гривень.

13 липня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у понад 14 млн грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі.