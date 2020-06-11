Суд знову відправив під арешт ексміністра Кожару за підозрою у вбивстві

Раніше Кожара вийшов під заставу у 2 мільйони гривень

Раніше Кожара вийшов під заставу у 2 мільйони гривень

Фото: МВС

Суд повторно взяв під варту колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якогопідозрюють у вбивстві ексвласника каналу "Інтер" Сергія Старицького.

Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду, передає RegioNews.

11 червня колегія суддів розглянула апеляцію, яку подав прокурор на постанову Шевченківського районного суду Києва, згідно із якою Леонід Кожара вийшов під заставу в розмірі 2 млн 102 тисячі гривень.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18 травня 2020 року скасовано та постановлено нову... про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задоволено частково", - йдеться в повідомленні.

Кожару взяли під варту в залі суду, його заарештували до 17 липня з можливістю внесення застави у розмірі 14 мільйонів 83 тисячі гривень.

Нагадаємо, 21 лютого у поліцію надійшло повідомлення про самогубство чоловіка у селі Чайки Київської області - підприємця Сергія Старицького, який помер у будинку ексочільника МЗС Леоніда Кожари. Останній був міністром в уряді колишнього прем'єра Миколи Азарова.

25 березня поліція затримала колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві.

27 лютого суд обрав запобіжний захід Кожарі у вигляді утримання під вартою на строк до 25 травня з можливістю вийти під заставу в 14 млн 83 тисяч 500 гривень. 21 травня ексміністр Кожара, якого підозрюють у вбивстві, вийшов під заставу в 2 мыльйони гривень.