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27 березня 2020, 15:08 9

Суд заарештував Кожару і призначив заставу в 14 млн

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27 березня 2020, 15:08 9
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Шевченківський райсуд Києва заарештував колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару, підозрюваного у вбивстві ексгендиректора каналу "Інтер" Сергія Старицького
Шевченківський райсуд Києва заарештував колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару, підозрюваного у вбивстві ексгендиректора каналу "Інтер" Сергія Старицького

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на "Українську правду".

Зокрема, суд обрав запобіжний захід Кожарі у вигляді утримання під вартою на строк до 25 травня з можливістю вийти під заставу в 14 млн 83 тисяч 500 гривень.

Як зазначається, показання ексміністр давав у закритому судовому засіданні, тому наразі невідома його версія подій вечора 21 лютого, коли був застрелений Сергій Старицький.

У відкритій частині Кожара лише сказав, що через "безпідставні звинувачення" він нібито не може збирати гроші для допомоги лікарям на КПВВ у Луганській області.

Нагадаємо, 21 лютого у поліцію надійшло повідомлення про самогубство чоловіка у селі Чайки Київської області - підприємця Сергія Старицького, який помер у будинку ексочільника МЗС Леоніда Кожари. Останній був міністром в уряді колишнього прем'єра Миколи Азарова.

23 лютого поліція перекваліфікувала смерть підприємця Сергія Старицького у будинку ексміністра закордонних справ Кожари із самогубства на умисне вбивство.

25 березня поліція затримала колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві.

26 березня Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання із обрання запобіжного заходу колишньому голові Міністерства закордонних справ України Леоніду Кожарі.

Під час обрання запобіжного заходу колишньому міністру закордонних справ Леоніду Кожарі адвокати підозрюваного заявили, що його дружина Марина Козерод зізналася у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

За версією прокурорів, колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара вбив бізнесмена Сергія Старицького та інсценував його самогубство.


суд чиновники арешт убивство Леонід Кожара
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