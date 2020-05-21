Ексміністр Кожара, якого підозрюють у вбивстві, вийшов під заставу
Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара, якого підозрюють у вбивстві колишнього генерального директора каналу "Інтер" Сергія Старицького, вийшов із СІЗО.
Про це повідомила дочка вбитого Катерина Старицька у Facebook, передає RegioNews.
За її словами, що Кожара вніс всю суму застави, раніше йому зменшили суму до 2 млн гривень.
Він вніс заставу і вийшов на свободу", - написала вона.
Як повідомив журналіст Денис Казанський, замість 14 мільйонів застави, яку суд вимагав раніше, Кожара вніс лише 2 мільйони.
Найгуманніший в світі суд знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. А сьогодні він вніс цю заставу. Загалом, зрозуміло, що справу злили", - написав він.
Казанський стверджує, що тепер справа затягнеться на роки, поки всі забудуть про цю історію.
Нагадаємо, 21 лютого у поліцію надійшло повідомлення про самогубство чоловіка у селі Чайки Київської області - підприємця Сергія Старицького, який помер у будинку ексочільника МЗС Леоніда Кожари. Останній був міністром в уряді колишнього прем'єра Миколи Азарова.
23 лютого поліція перекваліфікувала смерть підприємця Сергія Старицького у будинку ексміністра закордонних справ Кожари із самогубства на умисне вбивство.
25 березня поліція затримала колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві.
26 березня Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання із обрання запобіжного заходу колишньому голові Міністерства закордонних справ України Леоніду Кожарі.
Під час обрання запобіжного заходу колишньому міністру закордонних справ Леоніду Кожарі адвокати підозрюваного заявили, що його дружина Марина Козерод зізналася у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.
За версією прокурорів, колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара вбив бізнесмена Сергія Старицького та інсценував його самогубство.
27 лютого суд обрав запобіжний захід Кожарі у вигляді утримання під вартою на строк до 25 травня з можливістю вийти під заставу в 14 млн 83 тисяч 500 гривень.
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