Апелляционный суд оставил экс-министра Кожару под стражей

Его подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого

Его подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого

Фото: МВД

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре.

Об этом решении суд сообщил 10 августа, пишет RegioNews.

По заявлению, коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу защитников Кожары, поданную на определение Шевченковского районного суда Киева о продлении меры пресечения.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 13 июля 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения", – заявляют в суде.

Напомним, 21 февраля в полицию поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайки Киевской области - предпринимателя Сергея Старицкого, который умер в доме эксглавы МИД Леонида Кожары. Последний был министром в правительстве бывшего премьера Николая Азарова.

25 марта полиция задержала бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве.

27 февраля суд избрал меру пресечения Кожаре в виде содержания под стражей на срок до 25 мая с возможностью выйти под залог в 14 млн 83 тысяч 500 гривен. 21 мая эксминистр Кожара, которого подозревают в убийстве, вышел под залог в 2 миллиона гривен.

11 июня суд повторно взял под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару до 17 июня с возможностью внесения залога в размере 14 миллионов 83 тысячи гривен.

13 июля Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в более чем 14 млн грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре.