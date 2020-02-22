Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
Як повідомили RegioNews в пресслужбі Нацполіції Київської області, правоохоронці розслідують загибель підприємця як самогубство.
"Повідомлення на спецлінію 102 надійшло від жительки села Чайки про те, що у будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав на гостини зі столиці. За вказаною адресою одразу прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Там поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Загиблим виявився 56-річний житель Києва. На місці події у якості речового доказу вилучено пістолет марки "Jericho 941 PSL", набої та гільзу. За попередніми даними, киянин наклав на себе руки, коли господарі будинку, чоловік з дружиною, були в інших кімнатах у власних справах", - зазначили в поліції
Правоохоронці додають, що тіло померлого направлено на проведення судово-медичної експертизи. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з додатковою відміткою "Самогубство".
Водночас, як пише "Українська правда", підприємець Володимир Костерін написав, що був другом загиблого і повідомив про інформацію "від експертів" про те, що в нього стріляли з відстані 3-5 метрів.
"Прошу ЗМІ не поширювати версію про самогубство. Бо це неправда. Інформація, яка надходить від експертів, іншого роду, стріляли з 3-5 метрів.
Знав Сергія десятки років, його цілеспрямованість, характер і активність завжди позитивно заряджали оточуючих. У нього було багато планів з розвитку бізнесу і нових проєктів", - написав Костерін.
Разом з тим, рекламний холдинг Atlantic Group, гендиректором якого був Старицький, повідомив лише, що той загинув у п'ятницю пізно ввечері.
Там зазначили, що Старицький став співзасновником Atlantic Group в 1992 році. Раніше працював у Держтелерадіокомпанії України керівником відділу Міжнародних та комерційних відносин. У 2005-2006 роках - голова правління телеканалу "Інтер", з 2007 відновив свою діяльність зі стратегічного управління Atlantic Group на посаді генерального директора.
Першим про стрілянину повідомило видання "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Зокрема зазначається, що в будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари був застрелений підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції – самогубство. Постріл був здійснений із пістолета Jericho 941, що зареєстрованвий на ексочільника МЗС.
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
- 18:48 22 лютого Депутат з Кременчука пригрозив "поставити раком" співробітників "Полтаваобленерго"
- 18:29 22 лютого Слуги не працюють: в партії "Слуга народу" немає жодного осередку
- 17:59 22 лютого Очільнику курортної Затоки повідомили про підозру і відсторонили від посади
- 17:18 22 лютого На Сумщині на хабарі у 5 тисяч доларів затримали керівника держпідприємства
- 16:55 22 лютого У Нових Санжарах наявні ознаки дезінформації та паніки, - радник Авакова
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ