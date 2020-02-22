Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство

У п'ятницю, 21 лютого, в селі Чайки в будинку екс-міністра МЗС Леоніда Кожари був знайдений застреленим колишній голова правління телеканалу "Інтер", підприємець Сергій Старицький

У п'ятницю, 21 лютого, в селі Чайки в будинку екс-міністра МЗС Леоніда Кожари був знайдений застреленим колишній голова правління телеканалу "Інтер", підприємець Сергій Старицький

Як повідомили RegioNews в пресслужбі Нацполіції Київської області, правоохоронці розслідують загибель підприємця як самогубство.

"Повідомлення на спецлінію 102 надійшло від жительки села Чайки про те, що у будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав на гостини зі столиці. За вказаною адресою одразу прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Там поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Загиблим виявився 56-річний житель Києва. На місці події у якості речового доказу вилучено пістолет марки "Jericho 941 PSL", набої та гільзу. За попередніми даними, киянин наклав на себе руки, коли господарі будинку, чоловік з дружиною, були в інших кімнатах у власних справах", - зазначили в поліції

Правоохоронці додають, що тіло померлого направлено на проведення судово-медичної експертизи. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з додатковою відміткою "Самогубство".

Водночас, як пише "Українська правда", підприємець Володимир Костерін написав, що був другом загиблого і повідомив про інформацію "від експертів" про те, що в нього стріляли з відстані 3-5 метрів.

"Прошу ЗМІ не поширювати версію про самогубство. Бо це неправда. Інформація, яка надходить від експертів, іншого роду, стріляли з 3-5 метрів.

Знав Сергія десятки років, його цілеспрямованість, характер і активність завжди позитивно заряджали оточуючих. У нього було багато планів з розвитку бізнесу і нових проєктів", - написав Костерін.

Разом з тим, рекламний холдинг Atlantic Group, гендиректором якого був Старицький, повідомив лише, що той загинув у п'ятницю пізно ввечері.

Там зазначили, що Старицький став співзасновником Atlantic Group в 1992 році. Раніше працював у Держтелерадіокомпанії України керівником відділу Міжнародних та комерційних відносин. У 2005-2006 роках - голова правління телеканалу "Інтер", з 2007 відновив свою діяльність зі стратегічного управління Atlantic Group на посаді генерального директора.

Першим про стрілянину повідомило видання "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Зокрема зазначається, що в будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари був застрелений підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції – самогубство. Постріл був здійснений із пістолета Jericho 941, що зареєстрованвий на ексочільника МЗС.