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13 липня 2020, 17:37 2

Ексміністра Кожару триматимуть під вартою до 25 серпня

13 липня 2020, 17:37 2
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Альтернативний варіант для Кожари – внести понад 14 млн грн застави
Альтернативний варіант для Кожари – внести понад 14 млн грн застави
Фото: МВС
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Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у понад 14 млн грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, підозрюваному у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Про це пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про продовження строку тримання під вартою Кожари, ухвалив: клопотання – задовольнити, продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Кожари до 25 серпня 2020 року. Визначити заставу у розмірі 14 млн 83 тисячі 400 грн", - сказав суддя.

Сам Кожара під час засідання заявляв, що не скоював злочину, який йому інкримінується.

Загинула одна з найближчих мені людина, мій товариш. Я свого товариша завжди підтримував, і у мене не могло існувати ніяких мотивів щодо планування і скоєння такого злочину", - стверджував Кожара.

Нагадаємо, 21 лютого у поліцію надійшло повідомлення про самогубство чоловіка у селі Чайки Київської області - підприємця Сергія Старицького, який помер у будинку ексочільника МЗС Леоніда Кожари. Останній був міністром в уряді колишнього прем'єра Миколи Азарова.

25 березня поліція затримала колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві.

27 лютого суд обрав запобіжний захід Кожарі у вигляді утримання під вартою на строк до 25 травня з можливістю вийти під заставу в 14 млн 83 тисяч 500 гривень. 21 травня ексміністр Кожара, якого підозрюють у вбивстві, вийшов під заставу в 2 мільйони гривень.

11 червня суд повторно взяв під варту колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару до 17 липня з можливістю внесення застави у розмірі 14 мільйонів 83 тисячі гривень.

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