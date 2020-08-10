На Полтавщині за хабар будуть судити двох прокурорів

Вони можуть потрапити за грати на 10 років

Вони можуть потрапити за грати на 10 років

Фото: Нацполіція

У Полтавській області судитимуть двох прокурорів місцевої прокуратури, які вимагали 5 тисяч доларів хабара за перекваліфікацію злочину.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, один із прокурорів вимагав від обвинуваченого 5 тисяч доларів хабара, гроші допоміг отримати його колега.

За таку суму вони пообіцяли громадянину, який обвинувачувався у привласненні, розтраті майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні, зміну кваліфікації на менш тяжкий злочин”, - йдеться в повідомленні.

В подальшому прокурори планували укласти угоду про визнання винуватості і призначення покарання у виді штрафу для громадянина, який передав їм хабар.

Було порушено справу за фактом одержання та пособництва в одержанні неправомірної вигоди.

Нагадаємо, на Хмельниччині керівництво управління Пенсійного фонду підозрюють у привласненні грошей. Посадовці організували схему розкрадання та привласнення бюджетних коштів під час преміювання підлеглих.