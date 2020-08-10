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10 серпня 2020, 18:59 13

У Києві шахраї привласнили приміщення Нацполіції

10 серпня 2020, 18:59 13
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Воно призначалося для розміщення кімнат дільничних інспекторів
Воно призначалося для розміщення кімнат дільничних інспекторів
Фото: Нацполіція
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У Києві шахраї підробили документи і привласнили нежитлове приміщення площею майже 90 кв.м., яке належить Нацполіції.

Про це повідомляє прокуратура Києва, передає RegioNews.

Київська місцева прокуратура №10 у судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді міста Києва нежитлове приміщення у Дарницькому районі Києва площею майже 90 кв.м та вартістю понад 3 млн грн, яке шахраї привласнили на підставі підроблених документів", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зловмисники підробили свідоцтво про право власності.

Приміщення перебуває у користуванні Дарницького управління поліції, в ньому розміщувалися кімнати дільничних інспекторів.

З метою відновлення порушених прав територіальної громади місцевою прокуратурою заявлено позовну заяву про визнання недійсними правочинів та скасування державної реєстрації прав власності на це майно", - додали у прокуратурі.

На приміщення, що стало об’єктом злочинних посягань, накладено арешт, встановлюються особи, які причетні до злочину.

Нагадаємо, на Київщині викрили забудовника, який вкрав із держбюджету 50 мільйонів гривень, він встиг продати понад тисячу житлових приміщень і офісів.

Київ арешт прокуратура поліція шахраї Приміщення
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