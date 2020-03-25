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25 березня 2020, 14:46 7

Кожару затримали за підозрою у вбивстві

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25 березня 2020, 14:46 7
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Поліція затримала колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві
Фото: facebook/anton.gerashchenko.7
Поліція затримала колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, йдеться про вбивство громадянина у домі Кожари.

"Зараз його доставляють до суду для обрання міри запобіжного заходу", - написав він.

Як зазначив заступник глави МВС, Кожара та його дружина продовжують стверджувати, що вбитий Сергій Старицький покінчив життя самогубством.

"Слідчі та прокурори перевірили обставини загибелі колишнього директора телеканалу "Інтер" і дійшли до висновку, що він не міг сам себе застрелити", - додав Геращенко.

Міру запобіжного заходу Кожарі буде встановлювати Шевченківський районний суд м. Києва.

Нагадаємо, 21 лютого у поліцію надійшло повідомлення про самогубство чоловіка у селі Чайки Київської області - підприємця Сергія Старицького, який помер у будинку ексочільника МЗС Леоніда Кожари. Останній був міністром в уряді колишнього прем'єра Миколи Азарова.

23 лютого поліція перекваліфікувала смерть підприємця Сергія Старицького у будинку ексміністра закордонних справ Кожари із самогубства на умисне вбивство


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