Нардепа Шепелєва засудили до семи років позбавлення волі

Крім того, з нього стягнуть 8,5 тисяч грн штрафу і конфіскують майно

Крім того, з нього стягнуть 8,5 тисяч грн штрафу і конфіскують майно

Фото: ТСН

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст вироку, пише RegioNews.

Деснянський суд визнав Шепелєва винним у втечі 6 липня 2014 року, а також у наданні хабара співробітникам органу Пенітенціарної служби України за створення умов для втечі.

Станом на сьогодні українські суди розглядають відносно Шепелєва ще кілька кримінальних проваджень. Крім справи про розкрадання грошей "Родовід Банку", його звинувачують в організації вбивства банкіра Сергія Кириченка в 2003 році в Донецьку; замовленні вбивства віце-президента "Родовід Банку" Сергія Дядечка і полковника МВС Романа Єрохіна у 2006 році.

Як відомо, Шепелєва оголосили у розшук на початку 2013 року. Його та дружину звинуватили у розкраданні та причетності до замовного вбивства. 4 липня 2013 року Шепелєва затримали у Будапешті. Його екстрадували до України у березні 2014 року, де суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Пізніше, 6 липня, Шепелєв утік з лікарні, де йому дозволили перебувати нібито через хворобу. Після цього у Мін'юсті звільнили начальника СІЗО, де тримали ексдепутата, та відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування голову Держпенітенціарної служби Сергія Старенького.

2015 року Шепелєва затримали у підмосковному селищі Горки. 23 березня повідомили, що Одинцовський суд Москви ухвалив рішення екстрадувати Шепелєва до України, проте згодом виявилося, що суд лише постановив тримати нардепа під вартою до 28 квітня.

18 липня Генпрокуратура отримала від прокуратури РФ повідомлення про відмову у видачі Шепелєва без повідомлення причин в екстрадиції. Згодом у ГПУ пояснили, що Росія не видала Україні нардепа Шепелева через його співпрацю з ФСБ.

У серпні 2016 року військова прокуратура відкрила щодо Шепелєва кримінальне провадження за статтею "державна зрада". У грудні Печерський райсуд Києва дав дозвіл слідчим Генпрокуратури розпочати процедуру заочного засудження щодо Шепелєва.

Служба зовнішньої розвідки 8 лютого 2018 року затримала колишнього депутата Верховної Ради від фракції "Партія регіонів" Олександра Шепелєва.

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