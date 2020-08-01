У Запорізькій області легковик зіткнувся з вантажівкою, 4 загиблих

Водія фури госпіталізували із чисельними травмами

Водія фури госпіталізували із чисельними травмами

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

За данами правоохоронців, водій автомобіля "BМW" під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у вантажний автомобіль "MАN".

У результаті аварії водій іномарки та три його пасажири: жінки 1997 та 2001 років народження та чоловік 1995 року народження загинули на місці. Водій вантажівки госпіталізований до лікарні з тілесними ушкодженнями", - йдеться в повідомленні.

Слідчі проводять огляд місця аварії, за даним фактом відкрили кримінальну справу.

Нагадаємо,

Винуватець аварії загинув від численних травм

25 липня 2020, 14:12