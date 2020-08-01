У Києві водії евакуйованих авто влаштували протест на штрафмайданчику

Вони вимагають швидкого повернення автомобілів

Вони вимагають швидкого повернення автомобілів

Фото: ТСН

У Києві на штрафмайданчику за адресою вулиця Набережно-Лугова, 4, де повертають власникам евакуйовані автівки, обурені водії викликали поліцію.

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Вони обурені діями працівників штрафмайданчика та затримкою процедури повернення автомобілів.

Водії оплатили штраф через додаток SmartCity, але це ніяк не сприяло пришвидшенню процедури повернення, хоча у рекламних брошурах зазначається, що процедура триває 4 хвилини.

Відомо, що в приміщенні штрафмайданчика і біля будівлі перебуває близько 50 водіїв, ситуація напружена. Вони пишуть заяву до поліції і погрожують не випустити працівників штрафмайданчика з робочих місць.

В установі кажуть, що не встигають через малу кількість працівників. Вони радять водіям приїхати в інший день, однак ті відмовляються, так як щодня за стоянку потрібно сплачувати кошти.

Нагадаємо, 13 липня Рада посилила покарання за порушення ПДР. Закон підвищує штрафи за порушення на дорогах.